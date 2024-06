5 étel, ami segíti az agyműködést

Úgy tartja a mondás, hogy azok vagyunk, amit megeszünk, a helyes táplálkozás pedig kulcsszerepet játszik a mentális és fizikai egészségünkben egyaránt. Valójában egy egészséges, kiegyensúlyozott étrend, amely néhány kifejezetten agytámogató ételt is tartalmaz, a memória, a koncentráció és a fókusz megőrzéséhez is hozzájárulhat - írja a Mirror.

Dió

Fotó: Unplash

A dió általában a természet egyik legsokoldalúbb tápláléka, mivel kiváló fehérje- és egészséges zsírforrás. Az UCLA kutatói szerint a nagyobb mennyiségű diófogyasztás jobb kognitív teszteredményekhez vezet. Ezenkívül van egy másik egészségügyi előnyük is, ugyanis rengeteg alfa-linolénsav (ALA) nevű omega-3 zsírsav található bennük.

Tanulmányok kimutatták, hogy a sok ALA-t és más omega-3 zsírsavat tartalmazó diéták valóban összefüggésbe hozhatóak a vérnyomás csökkenésével és az artériák tisztább állapotával, így kiváló választás a szív és az agy egészségének megőrzésére.

Tea és kávé

Képünk llusztráció. Fotó: AFP

Ha Ön egyike annak a több millió embernek, akik reggel egy csésze teával vagy kávéval kezdik a napjukat, akkor nagy eséllyel már rövid távon is érzékelhető a megnövekedett koncentrációs képesség. A kutatók azonban arra is rájöttek, hogy a koffeintartalmú italoknak hosszabb távú hatása is lehet.

A The Journal of Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmányban a magasabb koffeint fogyasztó résztvevők jobb eredményeket értek el a mentális funkciók tesztjein. Ezenkívül a John Hopkins Egyetem tanulmánya a koffeinfogyasztás és az új emlékek bevésődése közötti összefüggésre is rávilágított, a kísérlet résztvevői ugyanis jobb rövid távú memóriával rendelkeztek, mint a placebót szedők.

Áfonya

Képünk illusztráció.

Fotó: Denis Bringard / Biosgarden / Biosphoto via AFP /

Az áfonya egy népszerű gyümölcs, amely egészséges lendületet ad az agynak. Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásuk miatt gyakran kifejezetten egészséges gyümölcsként hirdetik, a Tufts Egyetemen végzett tanulmányok arra is utaltak, hogy hatásosak lehetnek a rövid távú memóriavesztés javításában vagy annak késleltetésében.

A jótékony hatás a flavonoidokból, az áfonyában található természetes anyagból származik, amelynek köszönhető az élénk színe is. A Harvard Brigham Női Kórházában végzett tanulmány azt is megállapította, hogy azok a nők, akik hetente kétszer vagy többször fogyasztottak áfonyát és epret, akár két és fél évvel is késleltették az általános memóriaromlásukat.