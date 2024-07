A kínai konyha legalapvetőbb fogásai, amelyeket mindenképp ki kell próbálnunk

Pirított tészta

Ezen kívül nem ritkák a számunkra extrém ételek fogyasztása sem, amilyen például a százéves tojás, a csirkeembrió.

Mi azonban most olyan nemzeti ételeket szeretnénk bemutatni, amelyek ismerősek lehetnek a magyar gyomor számára is, sőt, akár otthon is elkészíthetők, mégis őrzik magunkban az autentikus kínai ízvilágot.

Pekingi kacsa

A pekingi kacsa az egyik legautentikusabb kínai étel, amelyet ma már a világ számos részén felszolgálnak.

A mézes-borecetes pácban áztatott kacsa bőrét ropogósra sütik, majd vékony csíkokra vágják, és vékony, lótuszlevél-szerű palacsintalapokba csavarva, fűszeres mártással, mogyoróhagyma-és uborkaszeletekkel fogyasztják

az étkezések során.