Az egykor vegán Bella 180 fokos fordulatot tett az étkezésében, és ma már csak állati eredetű élelmiszereket eszik. Extrém húsevő, azaz carnivore diétájával a TikTok-on is sokkolta követőit, ugyanis elárulta, 22 tojást, egy kocka vajat és egy hatalmas szelet marhahúst eszik meg minden nap, amitől állítása szerint jobban érzi magát, mint valaha.

Bella életét korábban számos betegség keserítette meg, ekcémától, pikkelysömörtől, aknéktól és rosaceától is szenvedett, mialatt hat évig vegán volt. Állítása szerint ez egy csapásra megszűnt, mióta ennek szöges ellentétje szerint él. A fiatal lány ma már carnivore diétát követ, azaz csak állati eredetű termékeket eszik, és úgy érzi, hogy kívülről-belülről teljesen meggyógyította az új étrend.

Egy átlagos napot egy 10 tojásos rántottával kezd, amihez marhasültet eszik, vacsorára pedig 12 buggyantott tojást eszik meg.

A lány videóban tette közzé étkezési naplóját, közben az Instagrammon is sokan követik. Az emberek saját szemükkel látták, ahogyan Bella egy egész kocka vajat, és egy nagy tál marhahúst eszik meg.

Sok követője aggódni kezdett amiatt, hogy valóban jót tesz-e Bellának a magas zsírtartalmú, extrém diéta. Többen vitát is nyitottak arról, hogy egészséges vagy inkább káros-e a kizárólag állati eredetű élelmiszereken alapuló diéta.

Ám mások véleményétől függetlenül Bella továbbra is esküszik egyedi diétájára:

Mióta így étkezem, megszabadultam az állandó puffadástól, cukorfüggőségtől, bőrpanaszoktól, fáradtságtól és memóriazavaroktól. A szénhidrátban, növényi táplálékokban gazdag étrend nálam emésztési-és bőrproblémákat okozott, de amióta csak tojást, hús, és vajat eszem, kívül és belül teljesen meggyógyultam

- állítja Bella.

Hozzátette, hogy attól, hogy neki ez a diéta vált be legjobban, mások számára akár káros is lehet, ugyanis minden ember szervezete máshogyan dolgozza fel a bevitt táplálékokat, és másképp reagál egy-egy étrendre is.

