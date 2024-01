Jeff Baker, aki nem mellesleg II. Erzsébetnek is főzött, a közelmúltban nagy port kavart, amikor azt állította, hogy az emberek többsége több nagy hibát is elkövet, amikor kolbászt süt. A Michelin-csillagos séf szerint néhány alapszabály ismeretében tökéletesen tudjuk elkészíteni a hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő ételt.