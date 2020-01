Az összehajtható kijelzős laptop lesz az év slágere

Ahogy azt a 2020-as trendeket megjósoló cikkünkben megírtuk, az idei évben rengeteg összehajtható kijelzővel érkező laptopot fogunk látni, melyek már az éppen zajló Las Vegas-i technológiai kiállításon, a CES-en is felütötték a fejüket.

Igaz, egyelőre még inkább óvatosan kopogtatnak az ajtón, mintsem berúgják azt, de már így is látszik, hogy a következő hónapokban ez lesz a slágertéma a laptopvilágban.

Az Intel utat mutat

Talán az egyik legfontosabb dolog, hogy az Intel ismét úgy érezte, valamelyest hatással szeretne lenni a számítógépes piac fejlődésére. Ez nem először fordul elő: tulajdonképpen az amerikai vállalatnak köszönhetjük az SSD-k elterjedését, és a nagyon vékony laptopok, vagyis az ultrabookok koncepcióját. Ahogy az többnyire lenni szokott, az Intel által most bemutatott prototípus, a Horseshoe Bend sem egy konkrét, piacra kerülő termék, hanem egyfajta koncepció, ami alapján a különböző laptopgyártók építkezhetnek.

A központi szerepet természetesen a kijelző kapta, ami egy hatalmas, 17,3 hüvelykes és 4:3-as képarányú OLED panel, és amit középen félbe lehet hajtani. Ha függőlegesen hajtjuk meg, akkor veszi fel körülbelül egy normális méretű laptop formáját, és kitámasztható a hátuljába épített lábakkal. Persze használhatjuk fektetve, letámasztva is, így ugyan inkább egy nagy, vízszintes tabletre hasonlít, viszont lehet hozzá Bluetooth segítségével külső billentyűzetet csatlakoztatni, így végső soron így is használható kvázi laptopként.

Az egész nagyon flexibilis, és az Intel többféle felhasználási lehetőséget is bemutatott: az alap, hogy félbe hajtva, lefektetve úgy böngészhetünk, hogy a weboldal szépen átfolyik a képernyő tetejéről az aljára, de videószerkesztésnél például az alsó képernyőn húzogathatjuk az idővonalat, miközben a felsőn nézhetjük magát a videóanyagot. Persze, az alsó képernyőn megjelenhet egy virtuális billentyűzet is, ha éppen gépelni szeretnénk, habár hosszabb szövegek megírásához továbbra is a rendes billentyűzet ajánlott.

Ami az Intel számára igazán fontos, hogy ehhez el szeretné adni a hardveres alapokat a gyártópartnereknek, amivel gőzerővel készül is. A Horseshoe Bandbe a vállalat új, 10 nanométeres eljárásán készülő, Tiger Lake architektúrájú processzora kerül majd, aminek maximális fogyasztása 9W, így a minimum 7mm vastagságú házban aktív hűtés nélkül elketyeg, ami azt jelenti, hogy a masina teljesen hangtalanul működhet.

A Lenovo mindenkit megelőz

Ami a ténylegesen piacra kerülő termékeket illeti, a Lenovo alaposan beelőzte a konkurenciát, és míg a többiek még csak prototípusokat mutogatnak, addig a kínai cég leleplezte a ThinkPax X1 Fold nevű masináját, ami hamarosan megvásárolható lesz. Az ára egészen brutális, 2500 dollár, vagyis nagyjából 750 ezer forint.

A Lenovo gépe jóval kisebb, mint az Intel által állított referencia: a kijelzője 13,3 hüvelykes, de szintén 4:3-as képarányú, és szintén OLED paneles, 2048x1536-os felbontással. A képernyőt egyébként az LG szállítja a gyártónak, és mindkét fél biztos abban, hogy a hosszú tesztidőszakot követően egy olyan termékkel álltak elő, ami sok ideig bírni fogja a hajtogatást.

A ThinkPax X1 Fold szintén úgy hajtható ketté, és helyezhető az asztalra egy támasztékkal, hogy a tabletből egy laptopszerű képződményt kapunk, ahol a képernyő alsó felén megjelenhet a virtuális billentyűzet. A géphez viszont alapból jár egy Bluetooth-szal kapcsolódó klaviatúra, amit ráadásul mágnesesen rá lehet cuppantani úgy, hogy ilyenkor elfedi a ketté hajtott kijelző alsó felét, így szinte észre sem lehet venni, hogy nem egy kisméretű laptopot használunk.

A Lenovo ráadásul ügyesen úgy alakította mindezt ki, hogy ha félbehajtjuk a készüléket, akkor a képernyő két fele közti rést tökéletesen kitölti a keskeny billentyűzet.

A Lenovo egy teljesen saját megoldást készített a Windows 10 Pro-hoz a képernyő kétrét hajlításának kezelésére, hiszen a Microsoft operációs rendszere ezzel önmagában nem sokat tud kezdeni, azonban a lehetőségek egyelőre többnyire abban merülnek ki, hogy egy bizonyos tartalom egyben jelenjen meg a képernyő két felét kitöltve, vagy a két félre két külön programot tudunk tenni. Mindezt pedig azért fontos megemlíteni, mert ide egy dolog kellene igazán...

Hiányzik a Windows 10 X

Mind az Intel, mind pedig a Lenovo a hagyományos Windows 10-zel mutatta be készülékeit, ami azért problémás, mert ezt az operációs rendszert nem az összehajtható kijelzőkhöz tervezték, így furcsán is mutat rajtuk, és közel sem lehet vele kihasználni az ilyen készülékek flexibilitásában rejlő lehetőségeket.

Éppen ezért mutatta be már tavaly a Microsoft a kifejezetten ilyen eszközökhöz tervezett Windows 10 X rendszert (és mellé a saját összehajthatós laptopját, a Surface Neót), csak éppen jelen állás szerint ez legfeljebb valamikor az év második felében, vagy még később kerülhet piacra.

Ez a Windows 10 alapvető magjára épül, ami azt jelenti, hogy minden hagyományos programot tud futtatni, nem csak a Microsoft Store-ból megvásárolt "modern" alkalmazásokat, azonban a felhasználói felületét az alapoktól úgy szabták át, hogy rendszerszinten ki lehessen használni a hajtogatható kijelzők előnyeit. Még a Start menü is átalakult egy némileg okostelefon-szerű alkalmazássá, és az eddig bemutatott anyagokban sehol nem látszanak a Windows 10-re jellemző "élő csempés" megoldások.

Azt már biztosan tudni, hogy többek között az Asus, a Dell és a HP is dolgozik Windows 10 X-et futtató hajtogathatós eszközökön, így nem kizárt, hogy ezek a gyártók addig nem is erőltetik majd hasonló holmik piacra dobását, amíg az operációs rendszer nem áll készen. A Lenovo valamiért fontosnak érezte, hogy mindenkit beelőzzön, és inkább előállt a saját megoldásával a hagyományos Windows 10-hez, az pedig hamarosan kiderül, hogy végül kinek lesz igaza.