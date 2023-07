Rengeteg ingyenes randi app, társkereső app és egyéb olyan alkalmazás vagy online szolgáltatás létezik, amelyet kifejezetten ezzel a céllal alkottak meg. Ezek között akadnak borzasztó, használhatatlan, és megbízhatatlan darabok is természetesen, ám olyanok is, amelyek népszerűek, és amelyek akár be is válhatnak.

Hogyan kell használni a társkereső appokat?

A jobb társkereső appok jellemzően igen egyszerűen használhatóak. Van egy csómó ingyenes randi app is, illetve a legtöbbnek van legalább ingyenes verziója, de aki hajlandó beruházni egy társkereső app előfizetésre, az előtt több olyan opció nyílik meg, ami közelebb hozhatja az áhított sikert. Így például több információt oszthat meg magáról a felhasználó, amibe beletartozhat az is, hogy nagyobb mennyiségű és jobb minőségű képeket tölthet fel magáról. Ez utóbbi pedig kulcsfontosságú lehet, hiszen

a felmérések alapján még mindig igen sokan az első benyomás alapján döntenek, azaz a fotó óriási jelentőséggel bír.

Mostani cikkünkben olyan telefonos, vagy telefonon is kényelmesen használható társkereső szolgáltatásokat mutatunk be, amelyek kiemelkednek a mezőnyből.

Facebook Társkereső

2020-ban indította el teljesen logikus módon a nagy közösségi oldal a saját specializált szolgáltatását. Ennek használatához pusztán csak egy Facebook felhasználói fiókra van szükség, tehát semmilyen egyéb regisztrációt nem igényel. Ez már önmagában sokak számára vonzó lehet, mint ahogy az is, hogy a Facebook applikáció szerves részét képezi.

Tehát ha valakinek az már megtalálható a telefonján, amire azért jó esély van, akkor nem kell más online társkereső appot letöltenie.

A szolgáltatás magyar nyelven is kommunikál, teljesen ingyenes, nincsenek benne fizetős funkciók. Az is fontos, hogy teljes az inkognitó, tehát senki sem látja, hogy éppen a társkereső rész is aktív. Emellett magától értetődően van arra mód, hogy a felhasználó szűrjön különféle preferenciák alapján, amelyek között megtalálható a nem, kor magasság és a vallás is például.

Az alkalmazás itt érhető el Androidra és iOS-re.

A legismertebb randiapp: Tinder

Ez talán a leghíresebb, úgynevezett randiapp. A Tinder úgy indult, mint ami azoknak lehet hasznos, akik csak könnyű kapcsolatot keresnek, azonban mostanra már átalakult, és számos olyan esetről tudunk, amikor a tinderezésnek házasság lett a vége.



E program sajátossága, hogy azokat a potenciális partnereket mutatja, akik a közelben tartózkodnak, így a randevúk igen hamar nyélbe üthetőek, ha mindkét fél nyitott a dologra. A különlegessége abban rejlik, hogy csak akkor léphet kapcsolatba a két fél, ha korábban már mindkettő azt jelezte, hogy tetszik neki a másik. Ebből fakadóan kifejezetten zaklatásbiztos ez az applikáció. A kezelése igen felhasználóbarát, magyar nyelven is kommunikál, és közel 40 nyelven érhető el.

A Tinder egyébként a világ legnépszerűbb ilyen típusú alkalmazása, így sokak szerint ennél van a legnagyobb esély arra, pusztán a számokból kiindulva, hogy összejön a pártalálás. Ez alapvetően egy ingyenes társkereső, de van fizetős verziója is, ami számos extrát kínál, így például pontosítható a keresés azáltal, hogy részletesebb szűrési paraméterek állíthatóak be. Sajnos azonban a méretéből adódóan a Tinder a különböző trükközésekneknek is nagyon jó célbontja.



Az alkalmazás itt érhető el Androidra és iOS-re.

Bumble

A Tindert sok kritika éri amiatt, hogy a nemek aránya nem megfelelő, azaz több a férfi. Emiatt hozták létre a Bumble nevű alkalmazást, amelyben a nők kegyeit keresték. Csak ők kezdeményezhetik a kapcsolatfelvételt, és emiatt elméletileg náluk népszerűbb lehet ez a program. A jelenlegi tapasztalatok szerint a Bumble leginkább a fiatalok körében kedvelt, a 19-23 éves korosztály tagjai között már le is nyomta a Tindert. Viszont a Bumble nem kommunikál magyar nyelven, emiatt a használata nálunk azért nehézséget okozhat.

Az alkalmazás itt érhető el Androidra és iOS-re.

Elittárs

Több, mint egy évtizede érhető el Magyarországon az Elittárs, ami az egyik legnépszerűbb társkereső oldal hazánkban. A különlegessége, hogy a regisztráció során ki kell tölteni a pszichológiai személyiségtesztet, és az intelligens algoritmus ennek alapján ajánlja egymásnak a potenciális partnereket. Így ez a rendszer egy őszinte társkereső próbál lenni, ami néha sikerül, néha nem.

Az Elittárs alapfunkciói ingyenesen elérhetőek, viszont a komplexebb lehetőségekhez viszont már szükség van előfizetésre. Az Elittársat kifejezetten azoknak szánják, akik tartós, komoly kapcsolatot keresnek, és főként a diplomások tartoznak a célcsoportba.



Randivonal

A Randivonal közel negyedszázada várja azokat, akik az internetes térben kívánnak ismerkedni. Magyar nyelven is kommunikál, igen kényelmesen kezelhető. A felhasználók játékos formában adhatják meg, hogy milyen szabadidős tevékenységek érdeklik őket, milyen fontos jellemvonásaik vannak. Egy speciális személyiségteszt alapján pedig azt is megtudhatják, hogy milyen a személyiségtípusuk, ami értelemszerűen sokat segíthet a megfelelő társ meglelésében

Azt fontos tudni, hogy a Randivonal egy etikus társkereső szolgáltatás, a moderátorai minden új jelentkezőt és feltöltött fotót egyedileg ellenőriznek, ezzel biztosítva, hogy csak valódi, komoly szándékú társkeresők legyenek az oldalon. Ebben segítségünkre van a társkeresők is, akik az adatlapokon és levelezésben elérhető "jelentéssel" aktívan közreműködnek a szolgáltatás komolyságának megőrzésében.



