Az EU-ban az augusztustól élesedő DSA nagy hatással lesz a nagy tech platformokra, kötelezi ugyanis azokat, hogy tegyenek többet az online tartalmak szabályozásáért, szűréséért, vállaljanak nagyobb felelősséget – vagy hatalmas büntetést kapnak. A TikTokot is érinti mindez, nemrég stressztesztbe egyeztek bele ennek kapcsán.

A hét második felében pedig belementek abba is, hogy európai kutatóknak hozzáférést adnak a kutatási szoftverükhöz.

A cég még várja az Európai Bizottság technikai feltételeit az adatokhoz való hozzáférés és API kapcsán, de az elérést már előre biztosítják. A kutatóknak saját TikTok for Developers-fiókra lesz szükségük, a hozzáférés pedig csak Európából vagy az USA-ból engedélyezett. Utóbbiban is elérhető a Research API, de most a kereskedelmi tartalmi könyvtárhoz is hozzáférést engedtek, továbbá a fizetett reklámokról és reklám-metaadatokról készült adatbázishoz is.