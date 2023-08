A második negyedéves üzleti beszámolójának ismertetésekor szokása szerint jó hírekkel és rossz hírekkel is szolgált a Spotify, az ingyenes és fizetős ügyfelek számának jelentős emelkedése ellenére továbbra is súlyos veszteséggel működik a piacvezető zenestreamelő, ennek ellensúlyozása érdekében pedig ötvennél is több országban emelte meg a prémium csomagjainak árait.

Ez az emelési kör Magyarországot nem érintette, azonban a Spotify most megkezdte a fizetős hazai ügyfelek kiértesítését, hogy euró helyett innentől kezdve forintban fog számlázni. Az újonnan előfizetni kívánók máris forintért szerezhetik meg a prémium csomagjait, a meglévő ügyfelektől pedig szeptembertől kezdve vonja forintban az előfizetési díjat.

A forintos árakat természetesen 90-re végződőre állapította meg a vállalat, ráadásul egy enyhe áremelést is becsempészett a képletbe, bár továbbra is versenyképes régiós árazást fog biztosítani a hazai ügyfelek számára.

A Spotify Premium forintosított díjai:

Egyéni: 1990 forint (4,99 euró helyett)

Duo: 2690 forint (6,49 euró helyett)

Családi: 3290 forint (7,99 euró helyett)

Hallgatói: 1090 forint (2,49 euró helyett)

