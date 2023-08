A Meta azt tervezi, hogy az EU-ban a felhasználók hozzájárulását kéri, mielőtt engedélyezi a cégek számára a célzott, személyre szabott hirdetések (a megtekintési előzmények, böngészési szokások alapján) megjelenítését a Facebookon vagy az Instagramon.

A cég azt mondja, hogy erre a szigorodó hatósági követelmények miatt van szükség a régióban, az ír DPC egyik januári döntése miatt konkrétan. A Facebook és az Instagram felhasználói a regisztrációkor beleegyeztek, hogy az adataikat célzott reklámokhoz használják fel – de a hatóság szerint nem lehet így feldolgozni a személyes adatokat.

A Meta ezért változtat, mindez a szolgáltatásra nem lesz hatással a régióban. Célzott reklámokat ezután is tudnak majd használni a hirdetők, a Meta pedig az üzleti előrejelzését is pontosította. A hatóságokkal való közös munka során a következő hónapokban részleteket is megoszt majd a Meta arról, mi és hogyan változik a gyakorlatban.

