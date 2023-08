A Tenstorrent egy kanadai AI chipstartup, amelyet a szektor egyik veteránja, Jim Keller vezet. Az AI-chipek fejlesztése top téma a befektetők és cégek körében, így a vállalat nem túl meglepő módon 100 millió dollárt szerzett erre, a Samsung és a Hyundai alapjaiból.

Korábban már bevont 234,5 millió dollárnyi tőkét a cég, amelyet 1 milliárd dollárra értékelnek, és az NVIDIA egyik riválisának várnak. Az ilyen cégek chipjei szolgálják ki az AI-rendszereket, mint például a ChatGPT-t. A Tenstorrent adatközpontokba, tévékbe és minden másba is szállítana ilyeneket, de szellemi tulajdont is licencelne másoknak. A Hyundai, Kia használják is majd ezt saját chipek fejlesztéséhez.

A céget vezető Keller korábban az Apple, a Tesla és az Intel számára fejlesztett chipeket.