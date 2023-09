A Sonyra mindig lehet számítani, legalábbis ha különleges okostelefonokról van szó. A japán cég ugyanis évről-évre előrukkol valami olyan termékkel, amely kilóg a sorból, amely képes mást kínálni, mint a többiek. Ez 2023-ban sem történt másként, hiszen a vállalat piacra dobta, és Magyarországon is elérhetővé tette a Sony Xperia 1 V névre hallgató termékét, amely minden, csak nem egy hétköznapi mobil.

Kézbe fogva

Az azonnal látszik rajta, hogy nem egy átlagmobil, hiszen az alkalmazott 21:9 képarányú kijelző miatt a termék hosszabb és keskenyebb legtöbb társánál. E megoldás előnye, hogy kényelmesebben átfogható a készülék, viszont tény, hogy egy zsebből könnyebben kilóghat, ami akár problémát is okozhat. A konszern következetesen tartja magát évek óta ahhoz, hogy nem alkalmaz kameraszigetet, hanem a lencsét és az érzékelőket a felső káván helyezi el. Emiatt ez értelemszerűen vastagabb a manapság megszokottnál, és egy picit ódivatúvá teszi az eszköz megjelenését, ez nem is lehet vita tárgya.



A képernyő hagyományos, tehát oldalt nem hajlított. A készülékház fémből készült, a fogása kifejezetten stabil, a termék nagyon biztosan ül a tenyérben, ami abszolút pozitívum. Mint ahogyan az is, hogy a vetélytársakkal ellentétben a hagyományos fejhallgató csatlakozót nem spórolták le róla. Nevetséges, hogy itt tartunk, de ezért bizony taps jár. Mint ahogyan az is remek, hogy megkapta az IP68 minősítést, azaz hivatalosan is víz- valamint porálló, az ütéseket azonban rosszul tolerálja.

Kamerák

Ami a Sony Xperia 1 V-t elsősorban kiemeli a tömegből, az a fényképezés. A modell 48 megapixeles, azaz megfelelő felbontású, optikai stabilizátorral megtámogatott főkemerája egy új Exmor szenzort kapott, amelynek fényérzékenysége jobb az eddigi megoldásoknál, ebből fakadóan pedig sötétben jobb képek elkészítését teszi lehetővé. Kipróbáltuk természetesen, és arra jutottunk, hogy ez tényleg így van.

Emellett kapott egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű, illetve egy 3.5x-5.2x tartományban tetszőlegesen használható, jó minőségű nagyított fotók létrehozását biztosító zoomkamerát. Viszont az is tény, hogy ez utóbbi két egység a kevés fénynél nem teljesít kiemelkedően, hiszen sokszor nincs zajos, elmosódott lesz a végeredmény.



De ezzel a dolgoknak még nincs vége. A Sony ugyanis a gyárilag előre telepített, Photography Pro névre hallgató alkalmazással kínálja a telefont. Ez a szoftver pedig módot ad rá, hogy a felhasználó gyakorlatilag minden paramétert manuálisan módosítson. Így tehát például a fókusz, a zársebesség, a fehéregyensúly, a színcsúcsérték, az ISO (fényérzékenység) vagy a színpontosság. Olyan lehetőséget ad ezáltal a kézbe, amelyek a hagyományos fényképezőgépeknél általánosnak számítanak, de a telefonok között egyáltalán nem! A Photography Pro egy igen komoly fegyver lehet a képalkotás során, de csak azok kezében, akik hajlandóak rászánni az időt, hogy megtanulják a kezelését. Bonyolult applikációról van szó, de ha valaki szeret ilyesmivel bíbelődni, akkor imádni fogja. Természetesen az is megoldott, hogy mindent rábízzunk az automatikára, épp úgy, mint a legtöbb mai mobiltelefon esetében, és akkor nem szükséges a beállításokkal vacakolni. Ez pedig igen hasznos lehet, hogy ha villámsebesen kell lőni egy fotót.

Ha már a képalkotásnál tartottunk, akkor meg kell említeni, hogy a videók elkészítésében is jeleskedik. 4K-s, lassított, nagy dinamikatartományú (HDR) anyagok is összehozhatóak a segítségével. Az optikai stabilizátor pedig segít kiküszöbölni a kézremegésből, mozgásból fakadó anomáliákat.

A harver is elég erős

A Sony híres arról, hogy a csúcsmodelljeinél nem spórol az alkatrészekkel, és az Xperia 1 V sem lóg ki a sorból. Megkapta a jelenlegi legjobb Qualcomm processzort, azaz a Snapdragon 8 Gen 2-t, amelyet 12 GB RAM-mal támogattak meg.

Ez a hardvercsomag pedig kiemelkedő erő leadására képes, amit a szintetikus tesztprogramokkal végzett mérések is megerősítettek, és ami a hétköznapi használat során is bizonyítást nyert.

Ez pedig azt jelenti, hogy a nagy felbontású, nagy dinamikatartományú médiaállományokkal, a legjobb 3D grafikájú játékokkal, erőforrásigényes szoftverekkel hibátlanul boldogul. Emellett természetesen a térképprogramok, kommunikációs appok, levelező kliensek, valamint a böngésző futtatása is problémamentes. A top mobiloknál általános probléma a hűtés kérdése, és ezzel a kihívással ez a készülék is küzd. Elő-elfőrdul, hogy néha átmelegszik valamelyest a termék, de azért kényelmetlenné sosem hevül. A modell integrált sztereó audió rendszerrel bír, ám a hangminőségtől nem voltunk elájulva. A basszusok gyengécskék, és a hangerő is lehetne nagyobb, viszont az is tény, hogy ha fejhallgatóval használjuk, akkor sokkal jobb az élmény. 256 GB-os háttértárral érkezik, ami a kötelező minimum ma ebben a kategóriában.

Szót kell ejteni még az energiaellátásról, hiszen ez kardinális kérdés a telefonos szektorban. A készülékbe 5000 mAh-s akkumulátor került, ami a mai trendeknek megfelelően sajnos nem cserélhető házilag. Ez korrekt kapacitásnak minősül, de a nagy teljesítményű hardver, és a pazar kijelző miatt az üzemidő csak közepes. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy 50 százalékos fényerő mellett, használattól függően 8-11 órával kell beérni.

Képi világ

Az említett kijelző tényleg egy abszolút első osztályú darab. A modell ugyanis egy 6,5 hüvelykes, 21:9 képarányú, döbbenetesen nagy felbontású, 1644x3840 képpontos, azaz 4K-s panelt kapott. Ennek köszönhetően pedig a részletesség kiemelkedően nagy, e téren ez a termék a legtöbb mai toptelefonnál jobb. A képi világ ebből fakadóan borotvaéles, a legfinomabb átmenetek hiteles visszaadása is biztosított.



Mivel egy OLED eljárásra épülő képernyőről van szó, ezért a fekete tökéletesen mély, a natív kontraszt végtelen, a tónusok ragyogóak, vibrálóak. A betekintési szöge kiváló, a nagy dinamikatartományú videók, filmek és játékok kezelése is megoldott, és mivel a fényerő kellően nagy, több, mint 1200 nit, ezért a HDR hatás kellően látványos. A mozgásmegjelenítés során hibákat egyáltalán nem tapasztaltunk, és mivel a kijelző 120 Hz-es, azaz másodpercenként 120 képkocka megjelenítésére képes, ezért a lapozás, görgetés igen finom. Emellett ez a tulajdonság a gamereknek is fontos lehet, hiszen egyre több az olyan játék, amely támogatja a 120 Hz mód használatát.

Értékelés: Sony Xperia 1 V

A tesztelés során arra jutottunk, hogy a Sony lehet, hogy nem a legerősebb piaci szereplő a mobil fronton, de még mindig képes bitang jó telefont letenni az asztalra. Az Xperia 1 V ugyanis egy abszolút elsőrangú modell, amely méltó vetélytársa lehet a jelenlegi legjobb készülékeknek. Feltűnő jelenség, bár tény, hogy a kicsit nehezen hordozható. Az ereje és a képminősége elit kategóriás, a képalkotási tulajdonságai pedig kiemelik a tömegből.

Ám az is tény, hogy az ára sem átlagos, hiszen az ajánlott fogyasztói ára 600 000 forint körül alakul, amivel jelenleg egyértelműen a drágább okostelefonok közé tartozik.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!