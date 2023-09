Pár évvel ezelőtt sokan temetni kezdték a tableteket, mondván a nagy méretű okostelefonok nyugdíjba küldik majd ezeket a masinákat, mára kiderült, hogy nekik nem lett igazuk. A táblagépek jelentősége bár csökkent, de még mindig jelen vannak, ami nem is véletlen, hiszen nagy segítséget nyújthatnak a tanulásban, valamint a filmezésre, videózásra és akár játékra is jobbak lehetnek méretesebb képernyőjük révén, mint a nagy rivális telefonok.

Továbbra is jó pár olyan cég is akad, amely lát fantáziát az ilyen jellegű termékekben, köztük pedig megtalálhatóak nem csak a készülékgyártók, hanem maguk a szolgáltatók is. Ezt tökéletesen alátámasztja, hogy a közelmúltban a Telekom előrukkolt új saját márkás tabletjével. Ez a T Tablet 5G fantázianevű modell, amellyel a vállalat érezhetően egy megfizethető, olyan táblagépeket akart letenni az asztalra, amely azok figyelmét is felkeltheti, akik nem akarnak vagy tudnak sok pénzt költeni egy ilyen masinára. Lássuk, hogyan sikerült!

Dizájn: Meglepetések nélkül

Ez nem az a termékcsalád, ahol dizájn terén sok újat lehetne mutatni, és a T Tablet 5G sem váltja meg a világot. A keret alumínium, a hátlap műanyag, a gombok mérete megfelelő, viszont a nálunk járt példányon az összeépítés nem száz százalékos, mert egy-két kisebb illesztési hiba tűnik fel. Fogásra nem kelt prémium érzetet, de egy viszonylag olcsóbb modelltől ezt nem is nagyon várná az ember. Csak feketében érhető el, a szigorúságán pedig a hátlapra nyomott logó, és a magentára pingált bekapcsológomb enyhít valamelyest.



15,7 centiméter széles, 24,7 centiméter hosszú, és 0,7 centiméter vastag, és ennek köszönhetően egy kisebb táskába is viszonylag kényelmesen bepakolható. A tömege csupán 490 gramm, azaz meglehetősen könnyű, így nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy egy abszolút mobilis, könnyen hordozható termékről van szó. Érdemes rá vigyázni viszont, hiszen az ütéseket, a port és a nedvességet is igen rosszul tolerálja.

Bekapcsolva

A várakozásoknak megfelelően finoman szólva sem kapott csúcshardvert. A MediaTek Dimensity 700 rendszerchip, egy Mali-G57 MC2 grafikus vezérlővel és 6 GB RAM-mal ma már gyengécskének számít, és bizony azért komoly korlátokat is jelenthet a használat során. A nagy felbontású, HDR videók szaggatnak, épp úgy mint a jó, 3D grafikájú játékok is, valamint a bonyolultabb kép- és videószerkesztési feladatokról is le kell mondani. Emellett elő-előfordul, hogy a weboldalak vagy applikációk betöltésére 2-3 másodpercet várni kell, ennél pedig a jelenlegi magasabb kategóriás táblagépek már lényegesen gyorsabbak.



Azt mondanánk, hogy netezésre, levelezésre, chatelésre, irodai programok futtatására, YouTube-ozásra vagy Netflixezésre azért alkalmas a berendezés, de ennél többet várni felesleges. A hűtést egész jól megoldották, hiszen használat közben enyhén átmelegszik ugyan, de kellemetlenül forróvá sosem vált a kezünkben. A hangszórója nem valami nagy szám, ám ez különösebben nem lephet meg senkit. 7040 mAh-s akkumulátort kapott, ami a mai mezőnyben teljesen átlagosnak számít. A gyenge hardvernek és a nem túl acélos kijelzőnek köszönhetően a fogyasztása remek, ami azt jelenti, hogy az üzemidő viszont kifejezetten korrekt, hiszen el is érheti a 14-16 órát is.

Az Android 13 operációs rendszerre épülő termék egyik komoly extrája a hasonló árkategóriájú vetélytársaihoz képest, hogy tartalmaz egy kinyitható SIM-tálcát. Ide két nanoSIM kártyát vagy akár egy microSD bővítőkártyát is bepakolhatunk és még az eSIM technológiát is támogatja. Ez pedig azt jelenti, hogy a mobilnetezésre is alkalmas, valamint akár telefonálni is lehet vele. Azt pedig mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a modell a jelenleg legmodernebbnek számító 5G mobilkommunikációs szabvány használatát is támogatja.

Képernyő

Egy tablet megítélése szempontjából kulcsfontosságú a képminőség, és e tekintetben bizony ez a modell messze elmarad az első vonaltól. Ennek nem a felbontás az oka, hiszen a 10,36 hüvelykes méretnél a 2000 x 1200 képpont teljesen rendben van, azaz a részletesség megfelelő. A baj az alkalmazott TFT LCD képalkotási eljárssal van, amely jelentősen elmarad a rivális, ám drágább technológiától. A színek kicsit fakók, a betekintési szög közepes, a kontraszt pedig alacsony. Zavaró képhibákba nem szaladtunk bele, tehát szellemképesedés, pixelesedés, zajosodás vagy szaggatás nem jelentkezett, de a képminőség így is messze van a tökéletestől. A maximális fényessége a méréseink alapján 468 nit, aminek köszönhetően akár szabadtéren, nappali is használható, de ilyenkor a tónusok már meglehetősen sápadtak.

Kamerák és értékelés

Egy tablettől nem nagyon vár senki csúcs képalkotási tulajdonságokat, hiszen ezen eszközök a viszonylag nagy méretük miatt kevéssé használhatóak kényelmesen fotózásra vagy videózásra. A Telekom pedig e modell esetében megelégedett az alapszintű szolgáltatásokkal, hiszen az előlapra és a hátlapra is 8 megapixeles, szerény képességű főkamerát építettek.

Ezek az egységek csak jó fényviszonyok mellett teszik lehetővé épkézláb képek elkészítését. A terméket ellátták egy 2 megapixeles kiegészítő egységgel is, amely a mélységadatokat gyűjti, azonban ez nem működik jól, mert a portré módban készített, hátteret elhomályosító fotók nem szépek, pontatlanok. A videóknál be kell érni Full HD-val, és másodpercenkénti 30 képkockás rögzítési sebességgel, ami ma már egyszerűen kevés. Ráadásul a stabilizátor is hiányzik, így ha csak kézben tartjuk az eszközt, akkor is remegőssé válik a kép.

Mennyiért?

A Telekom T Tablet 5G egy hamisítatlan alsó-középkategóriás tablet. Azt nem mondanánk, hogy maximálisan alkalmas az összes feladatra, de az is igaz, hogy nem túl nagy igénybevételt jelentő, hétköznapi használatra megállja a helyét. Messze lemaradva követi a termékcsalád leginnovatívabb zászlóshajóit, viszont ez az árán is meglátszik. Mindentõl független konstrukcióban 84 000 forintba kerül, ami a tudásához képest korrekt összeg.

Ha viszont valaki a Telekom hűségprogramos csomagját választja, akkor akár már 24 000 forintért is hozzájuthat. Ennyiért pedig egy igazán jó vétel a tablet.



