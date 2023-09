A panaszban részletezettek szerint a Google azt ígérte a felhasználóknak, hogy megválaszthatják, a keresőóriás felhasználja-e a helymeghatározási adataikat és ha igen, milyen mértékben, annak érdekében, hogy reklámokkal célozza meg őket.

A helymeghatározási előzmények egyike a számos részletes nyilvántartásnak, amelyet a Google az Ön tevékenységéről vezet - itt kikapcsolhatja, ha még nem tette volna.



Ez a bizonyos beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, de a Google ezt több trükkel is képes „bekapcsoltatni” a felhasználókkal. Például, hogy kéri a felhasználókat, hogy „javítsák" a Google Maps felhasználói élményt. Akkor, az „igen”-re kattintva már be is kapcsoltunk mindent. Emellett sajnos a legtöbben nem is tudják, hogy a helymeghatározási előzmények bekapcsolása a térképek javításán messze túlmutató céllal történik.



Ha azonban kikapcsolva tartották a helymeghatározási előzményeket, a Google biztosította őket, hogy az általuk felkeresett helyek többé nem kerülnek tárolásra. Ez egyszerűen hazugság volt.

A Google továbbra is rögzíti a helyeket, ahová ellátogatunk, csak más módon - a „webes és alkalmazás-tevékenységünk", volt az, ami rögzítette ezek után a pontos tartózkodási helyünket, amikor más Google alkalmazásokat és szolgáltatásokat használtunk. Ugyanígy volt ez a „Személyre szabott hirdetések megjelenítése" opció teljes kikapcsolásakor is.

Az összeg igazából nem „büntetés", így a Google ezzel a megegyezéssel nem ismeri el, hogy jogsértést követett volna el, de ennek ellenére 93 millió dollárt fizet az államnak, és beleegyezik egy sor új korlátozásba a helymeghatározó szolgáltatásait és a megtévesztő kommunikációt illetően.



Legalábbis a Kaliforniaiak felé, mindaddig, amíg erre más államokban, országokban szintén fel nem szólítják.

