Évek óta megfigyelhető jelenség, hogy a Meta közösségi szolgáltatásai egyre nehezebben képesek megszólítani a hosszú távú fennmaradásukban kulcsszerepet játszó tizenéveseket. Leginkább a Facebooknál látványos a probléma, egyre több tini már nem regisztrál magának fiókot, helyette az Instagramot vagy a TikTokot használják.

A The Wall Street Journal exkluzív értesülései szerint a Meta legújabb ötlete a probléma megoldására, hogy szórakoztató személyiségű chatbotokkal próbálná meg bevonzani és a kijelző elé szegezni a fiatal közönséget, saját karakterek mellett influencereket és hírességeket mímelő variánsokat is tesztel.

A kiadvány több konkrétan tesztelt személyiségről is beszámolt. A Bob névre kereszteltet a Futurama sorozat Benderje alapján mintázta, míg a Gavin névre keresztelt társa egyszer olyan okosságot is képes volt mondani a tesztelőnek, miszerint „mikor lánnyal vagy, akkor az egész az élményről szól... és ha véletlen lehány, az mindenképp élményszámba megy". Az Alvin the Alien nevű társuk is érdekesen hangzik, az emberek megismerése iránti vágyból látszólag mindent tudni akar a felhasználóról, ami a Meta esetében megkongatja a vészharangot.

Egyelőre nem világos, hogy mikor válhatnak elérhetővé a chatbotok a Meta közösségi oldalain, már ha nem végzik a süllyesztőben.

