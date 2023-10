Alaposan meglepte a világot 2014-ben a horvát Croteam fejlesztőcég, a The Talos Principle belső nézetes logikai játéka nagy filozófiai kérdéseken való merengés mellett kiváló fejtörőkkel kötötte le a gamereket, a Portalt kedvelők számára kötelező alkotásnak bizonyult. Ez óriási irányváltás volt a Croteamtől, addig csak a Serious Sam útját egyengette, a szériát bevallottan nem az agyafúrtsága miatt szereti a közönsége.

Szeptember végén közel egy évtizednyi hallgatás után nagy hírt kaptak a semmiből The Talos Principle rajongói, egész pontosan 2023. november 2-án megjelenik a második rész. Ezt a cég saját technológiája helyett már az Unreal Engine hajtja, a fejtörőket pedig számos új mechanikával bővítették ki a fejlesztők, hogy frissítsék a játékélményt és a kihívásokat.

Most újabb váratlan fejlemény történt, a fejlesztők elérhetővé tették a számítógépes változatának demóját a Steamen, így jóval a megjelenése előtt szabadon elvihető egy próbakörre. A játék PlayStation 5 és Xbox Series platformokra is megjelenik, de egyelőre nem esett szó arról, hogy konzolokra is elérhetővé válna a demója.

The Talos Principle 2 minimum gépigény:

64 bites Windows 10

négymagos és 2,5 GHz-es processzor

AMD Radeon RX 470 vagy NVIDIA GeForce GTX 970 videókártya

8 GB RAM, 100 GB szabad hely

