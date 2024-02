Ezekre a Galaxy eszközökre jönnek az MI-s funkciók

A Galaxy S24 mobilcsalád bejelentése során a Samsung a mesterséges intelligenciás funkciók ecsetelésére helyezte a legnagyobb hangsúlyt, majd röviddel később megerősítette, hogy azok egyes korábbi mobiljain és táblagépein is elérhetővé válnak majd.

Most friss információkkal szolgált az ügyben a gyártó, állítása szerint a MI-s újdonságok márciustól érkeznek majd meg az eszközeire, a OneUI 6.1 kezelőfelületet is hozó rendszerfrissítéssel együtt. Sajnos a Galaxy AI gyűjtőnév alatt érkező fejlesztések csak a nemrég kiadott prémium mobiljaira és táblagépeire futnak be utólag, konkrétan a