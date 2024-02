Bámulatos mesterséges intelligencia forradalmasítja a keresést a Samsung új csúcstelefonjában

Ez remek, épp úgy, mint hogy rendelkezik beépített tolmáccsal, amely arra is képes, hogy azonnal lefordítsa, akár szóban is a telefonbeszélgetéseket. Sajnos ez még magyarul egyelőre nem működik, de állítólag már erre sem kell sokat várni. A fontosabb MI-funkciók között kell megemlíteni, hogy a mobil bármilyen rögzített hanganyagból képes leiratot készíteni, ami igen jól jöhet azoknak, akik sok időt töltenek meetingeken. Meg kell még említeni a Galaxy S24 Ultra egyik legérdekesebb szolgáltatását, amely a keresést forradalmasítja. Elég csak egy képen vagy egy videó képkockáján körbekeríteni azt, amire kíváncsiak vagyunk. Ezt a beépített "szuperagy" elemzi, kitalálja, hogy mi az, és máris megjeleníti a kapcsolódó internetes találatokat. A legmeglepőbb az egészben, hogy ez a szolgáltatás nem csak egy marketinges trükk, hanem a valóságban is működik. Igaz nem minden esetben tökéletesen, előfordul, hogy hibázik, de az irány abszolút ígéretes.

Remek látványvilág

A jó képminőség is alapelvárás, és erről a cég saját fejlesztésű, AMOLED kijelzője gondoskodik. A 6,8 inches képernyő kontrasztja tökéletes, a színei fátyolozottságtól mentesek, ragyogóak. A részletesség kiváló, a felbontása konkrétan jobb, mint a legtöbb mai monitoré vagy laptopé, hiszen 1440 x 3120 képpontos. A kép ennek megfelelően tökéletesen éles, elmosódottság, pixelesedés nem érzékelhető.

A fotós képességei rendben vannak. Forrás: Origo

A HDR anyagok visszaadását is biztosító készülék a mozgások visszaadása során sem hiányzik. A kijelző 120 Hz-es, azaz másodpercenként 120 képkocka megjelenítését teszi lehetővé. Ennek köszönhetően a mozgások megjelenítése hibátlan, akadás, szaggatás nem tapasztalható. A modell maximális fényerejét közel 20 százalékkal növelték meg a tavalyi rokonához képest, így e téren kiemelkedően jól teljesít. Ennek köszönhetően pedig erős fénynél, akár napsütésben is látható marad a képe.

Mire jó?

A direkt erre szolgáló tesztprogramok segítségével kiderítettük, hogy a Galaxy S24 Ultra jelenleg a világ egyik legnagyobb teljesítményű telefonja, köszönhetően a bivalyerős hardvernek. Ebből fakadóan a használat közben semmilyen lassulást nem tapasztaltunk, a weboldalakat gyorsan betölti, és minden applikációval boldogul.

5000 mAh-s akkumulátor került bele, ami akár 15 órán keresztül képes ellátni energiával. De azért, ha valaki hagyományos módon használja, levelezésre, telefonálásra, chatelésre, fényképezésre, akkor be kell érnie durván 8 órával 50 százalékos fényerő mellett.

Sok telefonnál problémát okoz a túlzott melegedés, azonban jelen esetben ettől nem kell (nagyon) tartani. Az új, egyedi hűtőrendszernek köszönhetően sosem hevül át kellemetlen szintre a készülék.

A Samsung saját, Android 14 alapokra épülő rendszere fut rajta, ami nagyon jól működik. Természetesen hibátlanul tud magyarul, rengeteg plusz funkcióval rendelkezik, és kellően felhasználóbarát. Itt érdemes megemlíteni, hogy a termék szerves részét képezi egy aktív toll is, amely megkönnyíti a vezérlést, lehet vele rajzolni, szerkeszteni, és még távirányítóként is bevethető.

Fotózás, videózás

A várakozásoknak megfelelően a beépített kamerák jól működnek, hiszen ebben a Samsung mindig is nagyon erős volt. Kellően sokoldalú, ugyanis rendelkezik ultraszéles látószögű és nagyítást biztosító zoomkamerákkal is. Azonban ez utóbbiak sötétben nem mindig teljesítenek jól, előfordul, hogy zajos, elmosódott, természetellenes a végeredmény. De, ha van némi fényforrás, akkor joggal lehet bízni abban, hogy remek lesz a kép.