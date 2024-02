Kérik vissza a pénzüket az Apple csodakütyüjének vevői

A beszámolók alapján a vevők java alapvetően jó véleménnyel van a 3500 dolláros headsetről, a visszavitelének okát a viselése által okozott fizikai nehézségek jelentik. Egyesek túlságosan kellemetlennek tartják a súlya vagy a rögzítési módszere miatt, másoknál rövid idő után rosszullétet vagy fejfájást okoz, de a kiszáradt és megpattant erű szemekről szóló panaszok is gyakoriak.

A mostanra Mark Zuckerberg által is lemeózott Vision Próval kapcsolatos gondok nem meglepőek vagy váratlanok, ezek mindig is a leggyakoribb panaszok voltak a VR-headseteket kipróbáltak körében, még ha az Apple nem is hajlandó nevén hívni a gyerekét.

