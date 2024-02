Mától érkeznek az Xbox játékai PlayStation és Switch konzolokra

Az üzleti modelljének reszelése jegyében a Microsoft videójátékos üzletágának vezetősége pár nappal ezelőtt megerősítette, hogy a pletykáknak megfelelően tényleg ki fog adni néhány eredetileg csak PC és Xbox gépekre szánt játékot a rivális Sony PlayStation, eseti alapon pedig Nintendo Switch konzolokra is.

Első körben négy termék kiadását erősítette meg a vállalat, most pedig nagy meglepetésekkel szolgált: kettő még ma elérhetővé válik belőlük, a másik kettő áprilisban fut be, egyes címek pedig a PS5 mellett az előző generációs PlayStation 4-re is befutnak.