Megdöbbentő védelmet kap az Apple iMessage csevegő

Hosszú ideje az Apple saját eszközein elérhető iMessage csevegő a biztonságos kommunikációi egyik legjobb módja, a szolgáltatás évek óta végponttól végpontig tartó titkosítással védi az üzenetváltásokat, azaz maga sem képes beleolvasni az ügyfelek közti kommunikáció tartalmába.

Most a semmiből óriási áttörést jelentett be a cég, állítása szerint a március elején befutó iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4, továbbá watchOS 10.4 rendszerektől kezdve teljesen új titkosításra áll át az iMessage. A jelenlegi rendszer alkalmas a készülékek közti információáramlás során elfogott üzenetváltások védelmére, nem lehet találgatásos brute-force módszerrel feltörni az adatokat, azonban a vadiúj algoritmusa már képes ellenállni a kvantumszámítógépekkel történő feltörési kísérleteknek is.