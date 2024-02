Megmutatta a Galaxy Ring okosgyűrűt a Samsung

A Samsung a Galaxy AI-jal új mobilélményeket mutatott be 2024-es Mobil Világkongresszuson (Mobile World Congress) Barcelonában. A kiállítóterének látogatói a Galaxy AI funkciókat a Galaxy készülékeken kipróbálhatják, köztük a Galaxy S24 szérián. Az új ökoszisztéma magában foglalja a Galaxy Watch6 széria egészséget szolgáló okosfunkcióit is, valamint a Galaxy Ring okosgyűrűt, amelyet ezen a kiállításon mutatnak be először a nagyközönségnek.

Bemutatkozik az MI mobilok új korszaka