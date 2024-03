Hihetetlen látványt nyújt az Asus ikerkijelzős laptopja

Az Asus az egyik első cég volt, amely OLED kijelzővel ellátott laptopokkal lépett színre, így nem lepett meg minket, hogy a Zenbook Duo is ilyen típusú megjelenítőket kapott. Ennek köszönhetően pedig a kép minősége félelmetesen jó!

A színek gyönyörűek, a feketéje mélysötét, a kontrasztosság remek. Az óriási, megszokottnál nagyobb felbontásnak (2880x1800 képpont) köszönhetően pedig a részletesség is kiváló.

Egyedül az nem tetszett, hogy a kijelző tükröződik, ami bizony olykor elég zavaró lehet. Már csak azért is, mert a fényereje nem olyan irtózatosan nagy, a szerkesztőségben végzett mérések alapján 375 nit, és emiatt a kültéren világosban amúgy sem látszódik olyan jól a kép. A 14 hüvelykes kijelzőkön minden egyes másodpercben 120 képkocka (úgynevezett frame) jelenhet meg, és ennek köszönhetően a mozgások visszaadása kellően folyamatos. Akadozás, szaggatás a lapozásnál, görgetésnél egyáltalán nem tapasztalható.

A magas képfrissítési ráta jól jöhetne a játékoknál is, azonban gamingre ez a modell csak korlátozottan alkalmas. Ugyan kiváló, Intel Core Ultra 9 processzorral és, tetemes mennyiségű 32 GB RAM-mal látták el, azonban a külön videó kártya hiányzik belőle. Ez pedig a jó grafikájú, modern játékokhoz elengedhetetlen, épp úgy, mint a 3D-s tervező programokhoz. Viszont minden másra kiválóan alkalmas, és durva melegedéstől sem kell tartani. Természetesen akár nagy felbontású, HDR-es filmek is nézhetőek rajta, amit meg is támogattak egy szokatlanul jó beépített hangrendszerrel. A hangerő ugyanis kellően nagy, a megszólalás pedig tiszta, hibáktól, zörgéstől, búgástól mentes.

Egy laptop megítélése szempontjából kulcsfontosságú az energiaellátás, és ezzel a jelek szerint az Asus háza táján is tisztában vannak. 75 wattórás, azaz kiemelkedő akkumulátorral látták el a Zenbook Duot, amire a két képernyő miatt bizony szükség is volt. Ha mind a két kijelző üzemel, akkor egyetlen töltéssel 6-7 óráig használható maximum. Viszont ha hagyományos laptopként vetik be, akkor akár 14 órát is ki lehet vele húzni anélkül, hogy valaki a konnektorba dugná.