Így próbál leszámolni a Samsung az iPhone-nal

Ami ennél is érdekesebb, hogy a Galaxy Ring csak androidos mobilokkal működik majd, az iPhone támogatásán nem dolgozik aktívan a vállalat, a későbbiekben döntenek majd az Apple eszközeivel való kompatibilitásáról. Ez nem műszaki okból lesz így, a vezető szerint „végső soron abban reménykedünk, hogy a termékeink kalibere ráveszi majd az embereket a váltásra”.

A Samsung az okosgyűrűjével sarkallná a fogyasztókat az androidos mobilra váló átállásra.

Ez ambiciózus elképzelés, főleg mivel a Samsung ezúttal egy meglévő termékkategóriába száll be, miközben az iPhone-nal rendelkezők már most is képesek a mobiljukat támogató okosgyűrűt vásárolni.