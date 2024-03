Játékban hívják fel a figyelmet a szexkereskedelemre

A szexkereskedelem áldozatainak mentésével foglalkozó svéd Talita szervezet most ötletes figyelemfelkeltő akcióval állt elő, kiadott egy ingyenes modot a Grand Theft Auto V számítógépes változatához, a célközönségét a fiatal férfiak jelentik. A játékosoknak a szervezet által az évek során felkarolt egyes nőket kell kimenteniük a fogvatartóik hálójából, miközben megismerkedhetnek a háttértörténetükkel, hogy miként váltak szexkereskedők áldozataivá, mit tettek azok velük.

A Mission Talita webhelyén lévő kérdezz-felelek részben egyes vitákat kiváltó alapvető kérdésekben is állást foglalt a szervezet, például arra is kitért, hogy miért hivatkozik konzisztensen áldozatként a prostituáltakra. „Sokan úgy vélik, hogy a prostitúció önkéntes is lehet, de az elmúlt 25 évben rengeteg prostitúcióban utazó nővel találkoztunk és beszéltünk, a tapasztalataink alapján az oroszlánrészük szegénységben nőtt fel vagy korai szexuális traumákat élt át. Ezek rendkívül erős tényezők a prostitúció felé sodródásban” – állítja a Talita.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!