Börtönbe került a netes streamerlány zaklatója

Árnyoldalai is vannak a sokak által áhított ismertségnek és népszerűségnek, tavaly márciusban a játékok élő közvetítésével és cosplay-jel foglalkozó JustFoxii ijesztő epizódról számolt be a Twitch-es nézőinek, egy fanatikus rajongója megjelent a házánál és felgyújtotta a Jaguar F-Type autóját. A tűz átterjedt a ház oldalára is, de az épületben végül nem okozott óriási kárt, a földszinten az édesanyja mellett kisállatok is élnek.