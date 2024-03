Leidiótázta a bírónő az ítélethirdetéskor a youtubert

Bizarr és suta incidens történt tavaly július elején az angliai Newcastle repülőterén, a 20 éves Garard Ndela önjelölt viccmesterként befáradt az előcsarnokba, majd arab nyelvű kifejezések kiabálása után azt állította, hogy fel fogja robbantani a repülőteret. A jelenetet a 21 éves Andre Antonio videózta, a YouTube-ra kívánták feltölteni csínytevés címszó alatt, hírnév reményében.

A fiatalembereknek nem jött be a tréfa, elsőként is a repülőtér dolgozói és az utasok egyszerűen nem vették őket komolyan, majd egy rendőr intézkedett velük szemben. Az elkövetők még tavaly beismerő vallomást tettek a hamis bombafenyegetés miatt, most pedig megszületett az ítéletük: Ndela 200 óra társadalmi munkát és 9 hónap felfüggesztett börtönbüntetést, míg Antonio 150 óra közmunkát és 5 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott.