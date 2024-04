A kognitív tudományokkal és MI-kutatással foglalkozó Gary Marcus szerint mára eljött a kijózanodás ideje, jó ideje folyamatosan azt hallja a mesterséges intelligenciás felhajtásvonatra felült cégvezetőktől, hogy lenyűgöző a technológia, de képtelenek megbízható működésre bírni, így nem tudják használni azt a kívánt célokra.

Rumman Chowdhury MI-etikai szakértő az Axiosnak nyilatkozva megerősítette a helyzetet. „A fundamentális problémát az jelenti, hogy a generatív MI-s modellek nem információk elérésére, hanem azok szintetizálására szolgáló rendszerek” – mesélte, a szükséges további fejlesztések megvalósulásáig partitrükknek tartja azokat.

A sikertörténetnek nem titulálható korai rendszerek egyikét New York városa vetette be, a MyCity portálján keresztül tavaly ősz óta elérhető chatbotja a helyi törvényekről és előírásokról kérdezhető. Az ötlet remek, ám a The Markup nyomozása alapján a chatbot többek közt lakhatással és munkajogokkal kapcsolatos kérdésekben is csúnyán félreinformálhatja az érdeklődőket.