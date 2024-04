Titokká válik az, amivel eddig hencegett a Netflix

Nem csak a The Witcher tévésorozatos adaptációjának nyugdíjazását jelentette be Netflix, ezzel párhuzamosan egy részvényeseknek szánt bejelentéssel is szolgált. A havidíjas videószolgáltatások piacát vezető vállalat az üzletbe való belépése óta folyamatosan az előfizetői számával és az egy előfizetőre eső bevétellel próbálta bizonygatni a sikerét, ám 2025-től véget vet ennek, csak akkor fogja közölni az adatokat, ha mérföldkövek elérésével kíván hencegni.

„A kevés bevétel vagy profit által jellemzett korai időszakban az előfizetők számának növekedése volt a jövőbeli potenciálunk erős indikátora, azonban mostanra jelentős profitot és pénzforgalmat tudunk felmutatni” – olvasható a részvényeseknek nyújtott tájékoztatásában.