Újabb soron kívüli frissítést kapott a Chrome

Nagyon rákapcsolt a Google Chrome fejlesztői csapata, négy nap leforgása alatt immáron másodjára adtak ki soron kívüli biztonsági frissítést a világ legnépszerűbb böngészőjéhez. Az előző esethez hasonlóan most is egy aktív kihasználás alatt álló sebezhetőséget foltoztak be, idén már a hetedik alkalommal kellett nulladik napinak nevezett hibát megszüntetniük.

Legfeljebb pár napon belül magától a legújabb kiadásra frissül a Chrome

Fotó: Andrew Neel / Unsplash

Szokásuk szerint a fejlesztők átmenetileg titkolják a műszaki részleteket. A CVE-2024-4761 azonosítót kapott sebezhetőségről általánosságban véve annyit lehet tudni, hogy a Chromium böngészőmotor V8 nevű JavaScript-értelmezőjében található, súlyos biztonsági besorolást kapott.

A Chrome javított kiadása a 124.0.6367.207-es verziószámot viseli, számítógépeken a böngésző legfeljebb pár napon belül magától letölti és alkalmazza a javítást. Emellett az aggódó felhasználók manuálisan is kikényszeríthetik a telepítését, ehhez a főmenü > Súgó > A Google Chrome névjegye oldalt kell betölteniük.

