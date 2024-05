A Microsoft végleg leállítaná a Windows 10-et

Köti az ebet a karóhoz a Windows 10 nyugdíjazása kapcsán a Microsoft, a rendszer 70 százalék körüli piaci részesedése ellenére jövő októberben minden áron meg kívánja szüntetni az ingyenes támogatását. Ezt követően elvileg az otthoni felhasználók is csak díjfizetés ellenében kapnának hozzá biztonsági frissítéseket, legfeljebb három éven át.

Már a magyaroknak is megjeleníti néha a támogatás megszűnéséről tájékoztató képernyőt a Windows 10

Fotó: Origo

A vállalat most két új módon is próbálja felhívni a Windows 10-et használók figyelmét az álláspontjára. Elsőként is a májusi összegző frissítésének telepítése után az operációs rendszer a fentebb látható új tájékoztató képernyőt fogja periodikusan megjeleníteni a felhasználóknak, másrészt pedig egy új tájékoztató weblapot is indított, mindkettőn a Windows 11 használatára próbálja rábírni a régi rendszerét nyüstölőket.

A weblapon semmilyen váratlan újdonsággal sem szolgál a vállalat, csupán felemlegeti a Windows 10 támogatásnak a végét, továbbá az előnyeit taglalva próbálja a Windows 11-re való ingyenes frissítésre, vagy egy ezzel gyárilag előtelepített új számítógép megvásárlására bírni a felhasználókat. A fizetős támogatási lehetőségről csak a lap alján lévő gyakran feltett kérdések rész közepén tett említést, az árazással kapcsolatos információkat későbbre ígérve.

A nem otthoni ügyfelekre vonatkozó árazást már kitalálta a cég, és bizony vastagon fogott a ceruzája.

