Elképesztő kamerával érkezett meg az új kínai csúcstelefon

Megérkezett hozzánk a Xiaomi legújabb zászlóshajója, Xiaomi 14 Ultra, mi pedig ki is próbáltuk, hogy mennyire ultra ez a készülék. Elöljáróban el kell mondanunk, hogy az árát tekintve mindenképpen, ugyanis a 600 000 forintos árcédula a piac legnevesebb gyártóinak csúcskészülékeivel van egyszinten. Hogy ez jó-e így, és hogy egyáltalán tényleg így van-e, arról kicsit később még értekezünk egyet, most viszont nézzük, mit is tud ez a telefon.

A kamerasziget elég nagy méretű a Xiaomi 14 Ultra hátulján.

Dizájn és megjelenítés

A Xiaomi 14 Ultra szoftveres és hardveresen is komolyan lett összerakva. Minden sarkából prémium érzetet kelt (ami csak képletesen értendő, hiszen a készüléknek nem igazán vannak sarkai). A hátlap vegán bőrborítást tartalmaz, amely puha tapintású, de szilárd fogást biztosít. A hátsó kamera kerek modulja a hagyományos kamerák nagyméretű lencséjét utánozza. A keret fém (egyelőre nem titán), és masszívnak tűnik.

A kijelzője szép, fényes.

A sok extra kamerafunkció egyben megnövekedett méretet és súlyt is jelent. A Xiaomi 14 8,2 mm-es vastagságához képest a Xiaomi 14 Ultra 9,2 mm-es a kameradudorral együtt és ez a milliméter teljes egészében a kameráknak köszönhető. Hasonlóképpen, a súlya 193 grammról 219 grammra nőtt. A technológia világában pedig minden milliméter és milligramm számít.

Az Ultra a telefon nevében nem csak a felturbózott kamerákat jelenti, hanem a kijelző specifikációit is. A Xiaomi 14 Ultra az Ultra nélküli modellnél kicsit nagyobb, 6,73 hüvelykes AMOLED kijelzővel rendelkezik, jobb felbontással (3200 x 1440 pixel) és akár 3000nits fényerővel. A Dolby Atmos támogatással ellátott hangos sztereó hangszórók szintén kiegészítik az élményt, bár azért azt szögezzük le gyorsan, hogy azért itt még egy telefonról beszélünk, szóval ilyen magasságokban képzeljük el a hangélményt.

Bár a legtöbb felhasználó elégedett lesz a kijelző teljesítményével, legyen szó akár a színvisszaadásról, a kontrasztról vagy a mély feketékről, azért verőfényes napsütésben jól jött volna egy kis matt bevonat, olyan, amit az egyik konkurenstől már láttunk.

Kamerák

Hát igen, a kamerák. Ezek azok a részei a telefonnak, amik az egész készüléket utcahossznyi távolságból is felismerhetővé teszik. A Xiaomi 14 Ultra egy négykamerás rendszernek ad otthont a hátlapon, ellentétben a Xiaomi 14 három kamerás elrendezésével. Ezek a kamerák pedig egy visszafogottnak semmiképpen nem nevezhető kör alakú kamerasziget alatt helyezkednek el, melynek közepén ott virít a minőség záloga, a „Leica” felirat.