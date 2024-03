Kipróbáltuk, mit tud a Xiaomi 14, a kínai cég új trónkövetelője

Kamerák

A kínai konszern már egy ideje együttműködik a képalkotásban szakértőnek számító, nagy múltú Leica céggel, és ez a telefon is a közösen fejlesztett, három, 50 megapixeles tagból álló kamerarendszert kapta meg. Az általános, hétköznapi használatra szolgáló főkamera kevés fénynél is remekül teljesít, így akár este is lehet vele jó képeket lőni. Az ultraszéles látószögű, és a 3,2x nagyítással kecsegtető zoomkamera viszont a sötétet nem tolerálja jól, hiszen ilyenkor gyakran elmosódottak vagy zajosak lesznek a fotók.

Nappal remek képeket lehet vele készíteni.

Többen panaszkodtak arról, hogy a termék kamerája hidegben olykor hajlamos bepárásodni, ami nyilván nagyon zavaró lehet. Maga a cég is jelezte, hogy tudnak a problémáról, és dolgoznak a megoldáson, mi viszont például ebbe a jelenségbe nem futottunk bele. Mindenesetre a lényeg, hogy a modell tényleg sokoldalú e téren is. A videós képességeire sem lehet különösebb panasz.