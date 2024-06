Itt vannak az Apple legfrissebb újdonságai

Siri

Az Apple az okos asszisztensén, a Sirin is végzett néhány fejlesztést. Ezek közé tartozik néhány generatív AI funkció hozzáadása, amelyekkel Siri természetesebbnek és személyesebbnek tűnik (nem biztos, hogy ez jó hír egyébként). Siri pedig a beszédben való botlásokat is tudja kezelni (magyarul természetesen még nem tud), és jobban megérti a kontextust is. Ráadásul azok, akik inkább gépelni szeretnének, mostantól ezt is megtehetik. Emellett az Apple az OpenAI GPT-4 és más generatív AI-modellek által támogatott ChatGPT-t, az AI-alapú chatbot-élményt is integrálja a Siribe és más Apple-alkalmazásokba.

Az Apple új Jelszavak alkalmazás

Bár már eddig is használhattuk az iCloud-fiókunkat a jelszavak tárolására és szinkronizálására az összes eszközünkön, ezt nem volt egyszerű összehangolni. Eddig. Most a vállalat bevezette a Passwords appot. A funkciók közé tartozik egy új oszlop a bal oldalon, amellyel könnyebben navigálhatunk a jelszógyűjteményünkben. Így például megtekinthetjük az összes jelszavunkat, vagy csak a Wi-Fi jelszavakat (újdonság), a jelszavakat vagy a nem egy weboldalhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó kódokat. Persze az is egy jó kérdés, hogy tényleg szeretnénk-e, hogy a bankkártyaadataink, a helyadataink és a biológiai adataink után a jelszavaink is az Apple keze közelébe kerüljenek, de ez is egy másik cikk témája lesz.

Smart Script az iPadben

Egy új "Smart Script" funkció képes lesz arra, hogy javítson a kézírásunk olvashatóságán, amikor az Apple Pencil segítségével írunk a Jegyzetekben. Az Apple szerint ezzel még simábbá és egyenesebbé válik a jegyzetek írása és főleg azok visszaolvasása. A funkció javítja az írásunk külalakját írás közben azáltal, hogy az eszközön belüli gépi tanulás segítségével újraalkotja a kézírásunkat a jegyzeteidből. A saját kézírásunkat fogjuk látni, csak simább és olvashatóbb lesz.