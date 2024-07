Véget ért a Samsung egyik népmobiljának a pályafutása

Folytatja a régebbi termékek szoftveres támogatásának megszüntetését a Samsung, a Galaxy M01 / A41 / A51 5G triótól való múlt havi elbúcsúzást követően most az itthon is népszerű Galaxy A21s modell támogatását szüntette meg. A készülékkel rendelkezőknek nem kell megijedniük, a telefonjuk továbbra is a megszokott módon működik majd, de androidos biztonsági frissítéseket hozó szoftverfrissítés többé várhatóan már nem érkezik hozzá.

A 2020 májusában piacra dobott Galaxy A21s a maga idejében kifejezetten népszerű volt, modelltől függően olyan 60-80 ezer forint magasságában kínált általános használatra korrekt teljesítményt, továbbá az 5000 mAh-es akku jóvoltából a szokásosnál jobb akkus üzemidőt.

A készülék eredetileg Android 10-zel került piacra, azonban egészen Android 12-ig frissítette a Samsung, az elmúlt két évben pedig negyedévente vagy félévente androidos biztonsági frissítéseket biztosított hozzá.

