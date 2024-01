Garantáltan nem fogja mindenki tetszését elnyerni a Microsoft legelső idei bejelentése, a vállalat szerint harminc év után először érdemi változtatást vezet be a számítógépes billentyűzetek kiosztásában, a jobb egérgomb lenyomását szimuláló menügomb mostantól kezdve dedikált Copilot-billentyű lesz. A lenyomására a vártnak megfelelően beugrik a Microsoft Copilot chatbot felülete, míg a szolgáltatás által nem támogatott országokban a Windows keresőfelületét nyitja majd meg az új billentyű.

A Microsoft szimbolikus fordulópontként tekint a menügomb lecserélésére, állítása szerint ez is jelzi majd, hogy 2024-gyel hivatalosan is megkezdődik a mesterséges intelligenciával ellátott PC korszaka. A most lecserélésre kerülő menügombot annak idején még a Start gombbal együtt vezette be a vállalat, a számítógépezők oroszlánrésze jó eséllyel szökőévenként egyszer használja, így a többségnél egy haszontalan gombot cserél le egy másik haszontalan gombra a Microsoft.

Ha minden igaz, akkor a laptopok klaviatúrái mellett a különálló billentyűzeteken is megjelenik majd a Copilot-gomb.

