Konzolokon sem hallatlan a többjátékos módokban való csalás, csak sokkal nehezebb és költségesebb, mint számítógépeken. A műfaj jelenlegi királya a Cronus Zen, a PS3 / Xbox 360 generációtól kezdve a legújabb konzolokig eddig mindent támogatott hardveres kiegészítő lehetővé teszi a vevők számára a konzoljuk által nem ismert gamepadek és kormányok használatát, továbbá a játékok egeres és billentyűzetes irányítását.

Az utóbbi hihetetlenül nagy versenyelőny bizonyos típusú kompetitív címekben, de ami ennél is többet elárul, hogy a Cronus Zen képes szkripteket futtatni a játékmenet során. Ezek például jelentősen csökkenthetik a fegyverek visszarúgását, vagy mesterséges mozgásmintákkal nehezebben eltalálhatóvá tehetik a játékosokat.

Az elmúlt időszakban többek közt az Activision, az Ubisoft, továbbá a Bungie is erőfeszítéseket tett a Cronus Zent használók kiszűrésére és kitiltására, most pedig maga a Sony is lecsapott az eszközre, a PlayStation 5-höz a napokban megjelent 24.01-08.60.00 frissítéssel rendszerszinten blokkolta a 100 dolláros kütyüt. A periféria szoftvere frissíthető, a fejlesztők dolgoznak a tiltás kicselezésén, de nem tudják megmondani, hogy mikorra válik elérhető az ő frissítésük, már ha sikerül túljárniuk a Sony eszén.

