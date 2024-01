A nyilvános mobiltöltő állomások és egyáltalán bármilyen USB-eszközök könnyen módosíthatóak úgy, hogy a bűnözők hozzáférjenek a telefonhoz, amelyet ezekhez csatlakoztattak. Ezek után már akár rosszindulatú szoftvereket is telepíthetnek a telefonra, amikkel aztán már bármilyen adatunkat ellophatják, beleérte a bankkártyánk és bankszámlánk adatait is. Mutatjuk, hogy hol vannak ilyen terminálok, amelyekkel érdemes vigyáznunk.

Repülőterek, tömegközlekedési állomások

A repülőtereken, távolsági busz állomásokon, de most már némely buszjáraton is vannak töltőállomások, sőt, néhol olyan kioszkok is, ahol otthagyhatjuk a telefonunkat egy gyors feltöltődésre. De sajnos az ismeretlen készülékekben való bizalomban mindig ott rejlik a veszély is. Mindenképpen óvatosan használjuk tehát ezeket, különösen, ha USB porton keresztül kell csatlakoznunk hozzájuk.

A nyilvános mobiltöltő állomások veszélyesek

Természetesen egy repülő, vagy mondjuk egy távolsági busz beépített USB-töltő portját nem egyszerű módosítgatni, de a kihelyezett kioszkok például már tartalmazhatnak rosszindulatú szoftvereket, hiszen sosem lehetünk biztosak abban, hogy azokat milyen cég telepítette és ha a cég feddhetetlen is, a gépek időszakos karbantartásáért felelős alkalmazott még mindig gondolhatja úgy, hogy egy gyors átalakítással könnyen juthat extra bevételhez.

Volt egyébként már arra is példa a világon, hogy egy bűnöző ingyenes töltőállomást állított fel egy buszpályaudvaron vagy vasútállomáson. Amikor az emberek rádugták a telefonjukat az USB-portba, az persze feltöltötte a telefont, de közben az érzékeny adataikat is lemásolta. Ilyenkor, ha az adott bűnöző elég ideig vár az adatok felhasználásával, a károsultak már el is felejtik a pályaudvari töltőt, így rengeteg felhasználót lehet megfertőzni a lebukás veszélye nélkül.

Szállodák

Az USB-port például a hotel ébresztőóráján praktikus megoldásnak tűnhet, hiszen, amíg alszunk, addig a fejünk mellett a telefonunk is felkészülhet az új napra egy kis töltéssel. De sajnos sosem tudhatjuk, hogy ki volt előttünk a szoba lakója, ugyanis nem olyan bonyolult egy ilyen eszközt szétszedni és egy kis trükkel felszerelni, hogy azután minden vendég összes fontos adatát továbbítsa egy előre megadott tárhelyre, aki csak a telefonját rádugja az USB töltőre.

Bérelhető autók

A bérelhető autókban található USB töltő portok ugyanazokkal a veszélyekkel bírnak, mint az eddig felsoroltak, így ezt most nem ismételnénk meg, de az autóban történő telefontöltésnek van egy további veszélye is. A legtöbb ember ugyanis erre a célra a szivargyújtót használja, amely általában 12 V-ot biztosít. Az okostelefonok pedig töltéskor általában 5V-ot használnak, amit az adapter általában biztonságosan képes szabályozni. Ha azonban az adapter rosszul működik, vagy nem a telefon gyártója készítette, akkor akár túl nagy energiát is küldhet az okostelefonra, és potenciálisan károsíthatja azt.

A legtöbbször nem vesszük észre azonnal ezt a károsodást, mivel általában a telefon akkumulátorát érinti először, és szép lassan csökkenti az akkumulátor élettartamát, de érdemes ezzel vigyázni.

Turisztikai látványosságok, könyvtárak

Ha a családi nyaraláson lemerül a telefon, csábító lehet, hogy bedugjuk a sok turisztikai látványosságnál elérhető nyilvános kioszkok egyikébe. Itt ugye ugyanaz a veszély fenyeget, mint a fent említett nyilvános mobiltöltő állomások esetében, csak ez a szituáció annyival veszélyesebb, hogy egy nyaralás során kevésbé gyanakvóak az emberek így könnyebben rávehetőek ilyen akciókra, hogy mihamarabb újra működjön a telefonjuk és fotózhassák tovább a látványosságokat.

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a bajt

Könnyen elkerülhetőek ezek a veszélyek, ha odafigyelünk pár dologra. Az első és legegyszerűbb megoldás, hogy ne engedjünk más készüléket a telefonunk közelébe. Ezt megoldhatjuk például hordozható, külső akkumulátorra, Ezek az úgynevezett PowerBank készülékek otthon feltölthetőek és több mobilt is képesek feltölteni akár egyszerre is. Ha pedig ezek lemerülnek, ezeket aztán veszély nélkül újratölthetjük bármilyen hordozható töltőállomásról, garantáltan csak áramot vesznek majd magukhoz őket.

De ha már mindenképpen nyilvános helyen kell töltenünk a telefont, akkor a legjobb, ha az USB-kábelt egy saját hálózati adapterbe dugjuk. Ez a legegyszerűbb, bár ehhez egy konnektor is kell, ami viszont legalább olyan könnyedén található mondjuk egy reptéren, mint USB töltő. Ha viszont nem akarunk magunkkal hálózati adaptert hordani, vehetünk olyan átalakítót is, amely megakadályozza, hogy töltés közben az adatok elhagyják a telefonunkat.

Látható tehát, hogy a veszély létezik, de egy kicsit is tudatos magatartással könnyedén megelőzhető a komoly baj. Egyszerűen csak be kell tartanunk pár okos szokást.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!