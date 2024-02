Az online zaklatástól a csúnya beszéden és az erőszakos játékokon át a meztelenségig terjed a lista, amivel a fiatalok találkozhatnak az online térben. Ezeket a veszélyeket egyre nehezebb elkerülni, a megfelelő szabályok kialakításával azonban sokat tehetünk azért, hogy gyermekeink önállóan is biztonságosan éljenek a digitális világ nyújtotta lehetőségekkel. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) új, szülőknek szóló kiadványában az elérhető szülői felügyeleti alkalmazásokat mutatja be. Ezekkel többek között kikerülhetők a gyerekek számára zavaró weboldalak, meghatározható a képernyőidő, az időkorlát pedig a hét különböző napjaira eltérően állítható be. Az alkalmazások beállításában az NMHH YouTube-oldalán elérhető videók nyújthatnak segítséget a szülőknek.