Catrina Raiford a The Sunnak beszélt élete legnehezebb időszakáról, amit a life.hu szúrt ki. "Úgy néztem ki, mint egy törpe bálna vagy egy jegesmedve. Ágyhoz kötve éltem, daruval tudtak csak felemelni, hogy kórházba vigyenek. Ma fényképeket kell mutatnom magamról, hogy elhiggyék nekem: közel fél tonna voltam. A rabja voltam az édességeknek, a magas kalóriatartalmú süteményeknek, a fánknak és a csokoládétortának. A függőségem segítségével próbáltam megbirkózni az élettel. Mankót jelentett számomra" – mondta a nő, aki azt is elárulta, szülei pszichiátriai otthonba vitték, hátha ott tudnak neki segíteni, de sajnos nem tudtak. Később már dolgozni is képtelen volt, a lábai nem bírták el. Interneten ismerkedett, fotókat csak az arcáról készített és arról soha nem beszélt, hogy egyedül gyakorlatilag semmire nem képes.

Életem legrosszabb időszaka volt, egyszerűen meg akartam halni. Minden nap csak ettem, és reggeltől estig interneteztem – mesélte arról a sokkoló esetről, ami rádöbbentette, változtatnia kell az életmódján. Légzéselégtelenség miatt kórházba kellett szállítani, ez viszont nagyon nehéz feladatnak bizonyult. "Az otthonom egyik oldalfalát buldózerrel le kellett bontani, hogy biztonságosan eltávolíthassanak. Szörnyű volt és megalázó" – idézte fel Catrina, akit ezután egy speciális központban kezeltek, majd később gyomor bypass-műtéten esett át. 2010-ben annyit fogyott, hogy nem lehetett ráismerni, egyedül a kinyúlt bőre zavarta.