Ahogy elhagyták a királyi udvart, nemsokára a képernyőkön lehetett őket viszont látni. Harry és Meghan címmel jelent meg a pár első sorozata a Netflixen 2020-ban. Az alkotás a megismerkedésüktől kezdve dokumentálja szerelmüket, és díjra jelölték Hollywoodban. A Daily Mail cikkét szemlézte a Blikk, amelyben arról írnak, hogy a pár jelenleg tárgyalásokat folytat egy következő dokumentumfilm-sorozatról.

Hivatalosan még nem jelentették be a produkció témáját, de úgy tűnik, hogy a fiatalok házak építésében fognak segédkezni afrikai falvakban. Egy másik forrás szerint azonban egészségügyi felvilágosítást fognak tartani a helyieknek. A hollywoodi sztrájk viszont, mint minden alkotást, ezt is hátráltatja vagy talán lehet, hogy el sem készül. Egy másik cikkben később arról ír az angol lap, hogy Meghan Markle édesapja ma ünnepli a 78. születésnapját. Ez már a hatodik olyan év, hogy a lánya nem beszél vele ezen a jeles napon sem. Egykor remek volt a kapcsolatuk, habár anyjával elváltak, Tom Markle jó apukának számított Meghan bevallása szerint is. Időközben viszont rengeteg dolog történt: az édesapa például a lány engedélye nélkül engedte magát fotózni pénzért a bulvársajtónak. Egy biztos: annak idején ő vitte Meghant a hollywoodi stúdiókba.