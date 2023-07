A rajongók évtizedek óta dobálnak fel tárgyakat a színpadra, az utóbbi hetekben ez azonban annyira elterjedt, hogy már nyugodtan beszélhetünk trendről. Hogy a hajigálók csak a közösségi médiában akarnak öt másodperc hírnévhez jutni, esetleg valamilyen társadalmi üzenetük van, azt egyelőre nem tudni, tény azonban, hogy mostanában több énekes megsérült a színpadon.

Harry Styles

A One Direction korábbi énekesét július elején épp a közelben, Bécsben dobták meg valamivel, amivel pont szemen találták. A felvételeken nem látszik, de a közelben álló szemtanúk szerint egy rózsa volt, amelynek a tövise komolyabb sérülést okozhatott volna – miközben Styles így is egyből a szeméhez kapott, és láthatóan később is fájlalta.

Drake

Szintén július elején Drake-et is megdobták Chicagóban: épp Ginuwine számát, a So Anxioust adta elő a maga verziójában, amikor hirtelen egy mobiltelefon repült a színpadra. Drake majdnem el is kapta, de aztán megpattant a karján – ő pedig látszólag nyugodtan folytatta tovább a dalt.

Someone threw a phone at Drake on stage during the opening night of his tour. pic.twitter.com/8el362JChS — Pop Base (@PopBase) July 6, 2023

Bebe Rexha

„Azt hittem, vicces lesz" – mondta egy 27 éves férfi, akit le is tartóztattak, miután júniusban szintén egy telefont vágott a New Yorkban koncertező Bebe Rexhához. Az énekesnő nem volt olyan szerencsés, mint Drake, a telefon ugyanis arcon találta, amitől nemcsak egy jókora monoklit szerzett, de a szemöldöke is felszakadt – amiről az Instagramon mutatott pár képet:

Pink

A legbizarrabb eset eddig Pinkkel történt, júniusi londoni koncertjén ugyanis valaki egy emberi hamvakat tartalmazó tasakot vágott volna hozzá, csak nem találta el. „Ez az anyukád?" – kérdezte az énekesnő a csomaggal a kezében az esetről készült felvételek szerint, majd hozzátette: „Nem tudom, hogy érezzek ezzel kapcsolatban".

