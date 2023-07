A Kossuth-díjas színész év elején mondta el, prosztatarákja van. Nemrég kiderült, áttétek is kialakultak a szervezetében. Reviczky Gábor hozzáállása a régi, továbbra is dolgozik, miközben állapota javult.

Hat kemoterápiát írtak ki az orvosok a színésznek, aminek a felén már túl van, olvasható a Blikk oldalán.

Az orvosok azt mondták, az állapotomhoz képest minden rendben van. Az csak hosszas vizsgálatok során fog kiderülni, hogy a kemoterápia hatásos volt-e. Most megnézték a véremben lévő rákos sejtek szintjét, és ha ez a következő vérvételek során csökken, az jelzi a kezelés sikerességét. Kétféle szert is kapok, az egyik maga a kemo, másik pedig egy nyugtató, erősítő vitaminos keverék. Van, akit egy-egy kezelés utána a mosdóba is ki kell kísérni, annyira legyengül, de mivel én nem a legerősebb terápiát kapom, ezért egyedül érkezem autóval, és ha végzek, minden gond nélkül haza is vezetek. Kezdetben várni kellett a soromra, akkor sokat beszélgettem a sorstársakkal, de már időpontra járok, így legfeljebb akkor találkozom betegekkel, amikor kimegyek rágyújtani egy cigarettára" – mondta a Nemzet Művésze a lapnak, hozzátette jól bírja a kezelést, és a munkát is.