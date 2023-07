A bíróság az asszony javára ítélt, az édesapa természetesen ezek után is tarthatja a kapcsolatot a gyermekkel - írta a lap.

2023 májusában találkozott először bíróság előtt L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga, az énekes az első tárgyaláson nem jelent meg, épp Dominikán nyaralt az új kedvesével, Dárdai Blanka énekesnővel.

Mindketten maguknak akarták a gyereket

A második ülésen már részt vett Junior is, aki a tőle megszokott vehemenciával védte az érdekeit, szerette volna ugyanis elérni, hogy a Kingától született kicsi lánya, Lesi Lili szülői felügyelete kizárólag az övé legyen. A gyermek édesanyja, Körtvélyessy Kinga is ugyanezzel a kérvénnyel fordult a bírósághoz. Volt is kiabálás a tárgyalóteremben, aminek végül a bíró vetett véget, csendre intve a feleket. Az ítélőszék az érvek meghallgatása után végül úgy döntött, hogy megosztott felügyeletet kapnak a szülők. Ez viszont sem Juniornak, sem Kingának nem tetszett, ezért mindketten fellebbeztek.

Junior nem lehet boldog

Az ügy másodfokú tárgyalása a nyilvánosság kizárásával, július közepén történt meg, ahol Kinga számára kedvező ítélet született. A Bors megbízható forrásból származó információi szerint a másodfokú bíróság úgy látta jónak, hogy közös felügyelet mellett Körtvélyessy Kingát nevezi meg gondozó szülőként, L.L. Juniort pedig külön élő szülőként. Ez jogi nyelvről lefordítva azt jelenti, hogy a gyermek sokkal több időt tölt az édesanyjával, mint amennyit az elsőfokú ítéletben biztosítottak.