Pachmann Péter meglepődve értesült róla, hogy a Ripost egyik olvasója látni vélte őt csókolózni. "Múlt héten a Puskás Arénában a Guns N' Roses koncertjén láttam Pachmannt egy fiatal lánnyal csókolózni a tömegben, nem messze voltak tőlünk" – írta az állítólagos szemtanú.

"Az való igaz, hogy ott voltam a Guns N' Roses-koncerten, egy nyolcfős tárasággal. Azonban a hölgyet, akivel hírbe hoztak, soha életemben nem is láttam élőben, ezért bátran kijelenthetem, hogy nem is csókolóztam se vele, se mással. Jelenleg egyébként nincs is párkapcsolatom" – válaszolta a lapnak a Mokka műsorvezetője.

Pachmann rég elvált, év elején még arról beszélt, hogy milyen nőre vágyik.