Véget érhetett Radics Gigi és szobrász vőlegénye, Mikus Áron szerelme. A pár kapcsolata már többször került hullámvölgybe, ám eddig mindig megoldották a problémáikat, de úgy tűnik, most nem voltak képesek rendezni a soraikat. Úgy tudni, már külön is élnek.

Az énekesnő és a szobrászművész 2020. márciusában adták a nyilvánosság tudtára, hogy egy párt alkotnak. A kapcsolatuk hamar komolyra fordult, két hónappal később ugyanis kiderült, babát várnak, s a kis Bella októberben meg is született. Gigi és Áron eleinte többször jelentek meg együtt rendezvényeken, posztoltak közös fotót vagy vállaltak interjút, majd időközben el is jegyezték egymást. Mindenki azt várta, mikor kötik össze hivatalosan is az életüket, ám az esküvőre azóta sem került sor.

Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdték el rebesgetni, hogy az énekesnő kapcsolata megromlott Áronnal, ugyanis Gigi egy fotó kivételével az összes korábbi közös képüket törölte, egy idő után pedig már nem is válaszolt az Áronnal kapcsolatos kérdésekre, de cáfolta, hogy szakítottak volna.

– Úgy tűnik, most nincs visszaút. Gigi a közös albérletükből egy másikba költözött Bellával, és nemrég Los Angelesbe is Áron nélkül utazott el. A terv azonban az, hogy a kislányukat továbbra is egyetértésben és szeretetben nevelik tovább, legfeljebb nem párként - mesélte a Blikknek az énekesnő egyik ismerőse.