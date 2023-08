Mint arról korábban mi is írtunk, Schobert Larának új barátja van, akit eddig rejtegetett a nyilvánosság elől. Azt is nemrég vallotta be, hogy szakítása után újra rátalált a szerelem, és arról is beszélt, hogy egyre komolyabbra fordul közöttük a dolog. Most úgy döntött, hogy meg is mutatja a szíve választottját a közösségi oldalán.