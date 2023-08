Viczián Viktória, egykori szépségkirálynő elég merész típus, így kiderült, hogy motorral közlekedik, amikor csak teheti. Általában vele tart párja, Somhegyi Krisztián is, azonban egy alkalommal kénytelen volt egyedül elindulni. Útközben azonban olyan borzalmas dolog történt vele, amin azóta sem tudta teljesen túltenni magát.

Viczián Viktória és barátja, Somhegyi Krisztián a TV2 Párharc című realityjében tűntek fel együtt legutóbb, ott is bizonyították, hogy ők valóban bátor és kitartó páros, ugyanis meg is nyerték a műsor második évadát. Már több mint egy éve együtt vannak és nagyon boldogok a kapcsolatukban, az egykori szépségkirálynő elmondása szerint még sosem érzett így senki iránt.

Az egykori exatlonista mindig vigyáz csinos barátnőjére, ha motorra ül, akkor ő is vele tart. Azonban egy alkalommal nem tudta elkísérni, ekkor nagyon félelmetes és megrázó dolog történt A Miss Earth Hungary egykori győztesével.

"Az egyik alkalommal jöttem be a cégbe motorral, és pont nem volt velem Krisztián. Olyat még életemben nem tapasztaltam, mint akkor... Azt tudjuk, hogy sokan nem szeretik a motorosokat, és az én esetemben egy kedves úriember azzal szórakozott, hogy elkezdett letolni az útról. Már a lábam is hozzáért a kocsihoz, úgy tolt... A másik oldalon pedig ott volt a padka, amire felkényszerített, mert nem tudtam elmenni mellette. Hála az Istennek, nem dőltem el, és nem is történt komoly baj, csak bepánikoltam. Az volt a szerencsém, hogy a következő autós megállt segíteni, de a helyzetet azóta sem értem, hiszen én nem csináltam semmit..." - magyarázta Viczián Viktória, aki nagyon félt az elképesztő és veszélyes helyzetben, nagy szerencséje volt, hogy nem esett baja.

Persze Somhegyi Kriszitán is megijedt, amikor barátnője mesélte, mi történt vele, de mindig igyekszik vigyázni rá és elkísérni őt, ezek után talán méginkább. Viczián a kapcsolatukról is beszélt, elárulta, hogy eljegyzésről egyelőre még nem volt szó, de nagyon boldog lenne, ha barátja megkérné a kezét, mivel úgy érzi, a kapcsolatuk egy életre szól.