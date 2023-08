A sikerműsorok hétvégéjét a Szerencsekerék VIP adásainak első epizódja nyitja. A hétközben nagy sikerrel visszatérő műsor szeptember 2-től szombatonként látható speciális részeiben 3-3 sztárversenyző pörgeti majd a kereket, teszi próbára tudását és szerencséjét, és száll harcba a mesés nyereményekért. A "Zsűrik éjszakáján" a Sztárban Sztár leszek! mesterei, Tóth Gabi, Majka és Pápai Joci vívnak csatát a betűkkel a fődíj játékért.

Idén is több ezren próbáltak szerencsét a Sztárban Sztár leszek! színpadán, hogy lenyűgözzék a mestereket, és elnyerjék a fődíjat. A győztes 2023-ban nem csak az ország legsokoldalúbb előadója címével gazdagodik, hanem 20 millió forint készpénzzel, továbbá egy 10 millió forint értékű autóval is.

Ezúttal is színpadra lépnek ismert hazai előadók hozzátartozói, sőt egy híres magyar arisztokrata család sarja is feltűnik a műsorban, de természetesen Köllő Babett, Majka, Pápai Joci és Tóth Gabi elé járulnak a szórakoztató vonalat képviselő versenyzők is. A műsorformátum sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a világ minden tájáról, Kanadából, Szicíliából és Londonból is érkeztek a TV2 stúdiójába lelkes utánzóművészek. Sokan annyira komolyan vették a felkészülést, hogy hónapokon keresztül tánc-, és énekórákat vettek, voltak, akik stílus és divat tanácsokat kértek, sőt néhányan egészen extrém módszereket vetettek be azért, hogy a lehető legjobb formájukat hozzák az ítészek előtt. A válogatók során nem csak a versenyzők, de a mesterek is olyan produkciókat nyújtanak majd a színpadon, amire senki sem számít. Ugyanakkor a feszült pillanatok, parázsviták, hatalmas nevetések és megható történetek sem maradnak el.

A negyedik évad ráadásul vadonatúj középdöntővel érkezik, ami a nézőknek hatalmas meglepetéseket, a mestereknek pedig izzasztó pillanatokat okoz majd csapataik végleges kialakításában. Egy biztos, a megújult szabályrendszer minden eddiginél izgalmasabbá teszi majd a várva várt élő adásokat. A műsorvezető most is Till Attila lesz - áll a TV2 közleményében.