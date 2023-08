Mikike egy orvosi műhiba miatt sérült, ágyban fekvő beteg lett – olvasható a Bors oldalán. Családja mindent megtett érte, imádták őt, megoldották a 24 órás felügyeletét. Nemrég azonban a kisfiú tüdőgyulladást kapott, nem élte túl.

Drága kicsi mosolygós fiam! Nagy nehezen viselem ezt a fájdalmat, de muszáj munkámat folytatnom fájdalommal a barátaim, a rajongóim között. Anya sose feled, mindig itt vagy a szívemben drága gyerekem" – írta közösségi oldalán az édesanya. Néhány követőnek azonban ez nem volt elég, bántani kezdték a szörnyű fájdalma közepette is küzdő, dolgozó édesanyát. "Senkinek nem kívánom ezt a gyötrődést, fájdalmat, hogy minden pillanatban azt kérdezem magamtól, mit tehettem volna másképp, hogy még életben legyen? Mindig azt terveztem már kiskoromban is, hogy ha nagy leszek, sok gyerekem lesz és végtelenül boldog voltam, amikor Isten ajándékaként megszületett ötödikként Mikike" - mondta a Ripostnak az édesanya, hozzátette, ő és többi gyereke is mindig mindent megtett a kisfiúért.