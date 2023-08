Hatalmas izgalmak, bizonyítani akarás, drámai pillanatok, különleges alapanyagok, kiskuktaként érkező sztárcsemeték, és a Séfek között is érezhetően feszült helyzetek – többek között ez jellemzi a Séfek Séfe legújabb szériáját. A tét óriási, és a séfjelöltek mindent megtesznek azért, hogy kivívják a 3 profi elismerését.

A válogatók alatt most is futószalagon érkeznek Vomberg Frigyeshez, Krausz Gáborhoz és Wolf Andráshoz az ételek, amelyekről fogalmuk sincs, ki készítette. Kizárólag a kapott tányér alapján döntik el, kit juttatnak tovább. Majd a 3 napos tréningen, izzasztó feladatokkal újabb kihívások elé állítva a versenyzőket kiválasztják 6 fős csapataikat, hogy aztán a legjobb 18-ból a végén csupán egy maradhasson.

A Séfek a tréningen idén is igencsak próbára teszik a jelentkezőket, hiszen pontosan tudják, milyen versenyzők kellenek a csapataikba ahhoz, hogy a legkönnyebben eljussanak a döntőbe. A műsorban idén is több százan indulnak, akik között látható lesz többszörös gasztronómiai versenyt nyert séf is. De ismert tiktokkerek, visszatérő versenyzők is harcba szállnak és lesz olyan is, aki a mikrofont cserélné séfkabátra.

A műsorok alatt a kóstolók között érkeznek majd például: a Dancing with the Stars táncosai, szerelmes sztárpárok, vasutasok, balatoni büfések, indiaiak, de Nánási Mici és Venci is ellátogatnak majd barátaikkal együtt az egyik felvételre.

A verseny utolsó megmérettetésén, a döntőben most is kétórás feszített munka vár a legjobbakra, hogy bizonyítsanak. A versenyzők 3 fogásos menüjüket korábbi csapattársaik segítségével készítik majd el, séfjeik pedig ekkor már csak szurkolhatnak tanítványaiknak. A Séfek Séfe fődíjáról a hazai gasztronómiai elit meghatározó alakjai döntenek, olyan szakemberek, akiknek a véleménye irányadó a minőségi vendéglátásban. Az este végén pedig kiderül, hogy ki lesz a Séfek Séfe, ki nyeri meg a tízmillió forintot és a szakmai továbbképzést Franciaország egyik legnívósabb séfiskolájában.

A Séfek idén is kapnak egy-egy gyönyörűen csillogó aranykést, amellyel második esélyt adhatnak egy olyan versenyzőnek, akinek első főzésével nem sikerült meggyőznie az ítészeket.

Séfek Séfe szeptember 4-től minden hétköznap este 20:00-tól a TV2-n!